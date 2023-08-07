Определился потенциальный соперник Днепра-1 в плей-офф отбора Лиги Европы
Днепровский клуб может приблизиться к групповому этапу турнира.
В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы.
В ходе жеребьевки определился следующий потенциальный соперник Днепра-1, если украинская команда сможет пройти Славию из Праги в третьем раунде отбора.
Оппонентом подопечных Александра Кучера в плей-офф станет луганская Заря.
Отметим, матчи состоятся 24 и 31 августа.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций, которая начнется в 15:00.