Определился соперник Зари в отборе Лиги Европы

В среду, 31 августа, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.

Луганская Заря начинает свое участие в турнире именно с этого раунда.

Украинский коллектив в плей-офф раунде соревнования сыграет с победителем пары Днепр-1/Славия.

Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 24 августа, ответные - 31 августа.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций, которая начнется в 15:00.