Определился соперник Зари в отборе Лиги Европы
Луганский клуб вступит в еврокубковый турнир.
В среду, 31 августа, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.
Луганская Заря начинает свое участие в турнире именно с этого раунда.
Украинский коллектив в плей-офф раунде соревнования сыграет с победителем пары Днепр-1/Славия.
Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 24 августа, ответные - 31 августа.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций, которая начнется в 15:00.