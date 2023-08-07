Стало известно, с кем потенциально сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций

Киевляне могут попасть в групповой этап турнира.

В понедельник, 7 августа, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций.

Киевское Динамо сыграет в третьем раунде отбора против Ариса из Греции. Если удастся пройти соперника, то "бело-синие" окажутся в шаге перед групповым этапом.

Соперником украинской команды в плей-офф раунде Лиги конференций станет победитель пары Бешикташ (Турция) - Нефтчи (Азербайджан).

Первые матчи плей-офф раунда Лиги конференций состоятся 24 августа, ответные - 31 августа.

Ранее сообщалось, что стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций.