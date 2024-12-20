Определились пары полуфиналистов Кубка английской Лиги
Тоттенхэм снова ожидает интересный матч.
По завершению последнего матча четвертьфиналов Кубка английской Лиги состоялась жеребьевка его полуфиналов.
До этой стадии на этот раз не дошли "неожиданные" команды, все участники являются топ-клубами АПЛ.
Результаты жеребьевки Кубка английской Лиги
- Тоттенхэм - Ливерпуль
- Арсенал - Ньюкасл
На этой стадии команды проведут по два поединка – дома и на выезде. Первые встречи состоятся 7 или 8 января, а ответные матчи пройдут 4-5 февраля.
Напомним, что последним полуфиналистом в очень напряженном матче стал Тоттенгем, который во время парада ошибок голкиперов обыграл МЮ.
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