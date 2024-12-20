Спорный гол Сона принес Тоттенхэму победу над Манчестер Юнайтед

В четверг, 19 декабря, Тоттенхэм принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги.

Команды начали в очень высоком темпе, и в итоге счет открыли хозяева. Байындыр парировал удар Порро, но мяч попал прямо на ногу Соланке, который ударом от шатнги и забил гол.

До конца первого тайма обе команды показывали равную игру, но Манчестер Юнайтед никак не мог нанести удар в створ ворот. За что и поплатились сразу со стартом второго тайма - Кулушевски удвоил преимущество "шпор".

А еще через нескольк минут Соланке самостоятельно протянул мяч в штрафной и низом загнал третий мяч в ворота Байындыра. На третий гол Аморим ответил тремя заменами, и этьо дало результат.

Сначала манкунианцы запрессинговали "шпор" в их штрафной, и Зиркзе отыграл один мяч, а вскоре Амад также надавил на Фостера и сократил разницу до минимума.

А судьба матча решил спорный гол Сон Хын Мина. Кореец положил сухой лист, однако, вероятно, Лукас Бергвалль блокировал кипера МЮ. Тем не менее на матче не было VAR, а потому гол был засчитан. После этого Джонни Эванс снова сократил разрыв до минимума, однако на большее у манкунианцев времени не хватило.

Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1/4 финала Кубка английской лиги

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Соланке, 15, 54, Кулушевски, 47, Сон, 88 - Зиркзе, 63, Диалло, 70, Эванс, 90+5

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 9 - 21

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 3 - 8

Фолы: 9 - 12

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