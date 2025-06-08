iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Португалия - Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций

Следите за решающим матчем Лиги наций вместе с нами.
Сегодня, 09:48       Автор: Василий Войтюк
Португалия - Испания, УЕФА
Португалия - Испания, УЕФА

В воскресенье, 8 июня, сборные Испании и Португалии сыграют в финале Лиги наций-2024/25 и определят чемпиона турнира.

Поединок пройдет в Мюнхене на Альянц-Арене. Начало в 22:00 по Киеву.

Одна из команд стане первым в истории двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Испания

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На стадии полуфиналов Португалия обыграла хозяева Финала четырех - Германию, а Испания в сумасшедшем матче одолела Францию со счетом 5:4.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо в Реал Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо в Реал
Ролан Гаррос (ATP): Синнер и Алькарас разыграют титул Ролан Гаррос (ATP): Синнер и Алькарас разыграют титул
Лига наций-2024/25: Португалия и Испания сыграют в финале, Германия будет противостоять Франции за третье место Лига наций-2024/25: Португалия и Испания сыграют в финале, Германия будет противостоять Франции за третье место
Сенсация Ролан Гаррос за турнир почти в 50 раз увеличила количество подписчиков Сенсация Ролан Гаррос за турнир почти в 50 раз увеличила количество подписчиков

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров

Последние новости

Европа12:17
Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо в Реал
Теннис11:52
Ролан Гаррос (ATP): Синнер и Алькарас разыграют титул
Лига наций11:40
Лига наций-2024/25: Португалия и Испания сыграют в финале, Германия будет противостоять Франции за третье место
Теннис11:26
Сенсация Ролан Гаррос за турнир почти в 50 раз увеличила количество подписчиков
Формула 110:55
"Все отличается, вплоть до поведения двигателя": Хэмилтон сравнил болиды Феррари и Мерседес
Другие страны10:24
Роналду отказал аргентинскому гранду перед Клубным ЧМ-2025
Европа09:57
Челси сделал финальное предложение по капитану Милана
Лига наций09:48
Португалия - Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций
Бокс09:29
Уордли нокаутировал Хуни за временный титул WBA в хевивейте
Европа08:58
Следующий соперник Украины обыграл Кот-д'Ивуар на Canadian Shield
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK