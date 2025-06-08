Португалия - Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций
Следите за решающим матчем Лиги наций вместе с нами.
В воскресенье, 8 июня, сборные Испании и Португалии сыграют в финале Лиги наций-2024/25 и определят чемпиона турнира.
Поединок пройдет в Мюнхене на Альянц-Арене. Начало в 22:00 по Киеву.
Одна из команд стане первым в истории двукратным победителем Лиги наций УЕФА.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Испания
В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
На стадии полуфиналов Португалия обыграла хозяева Финала четырех - Германию, а Испания в сумасшедшем матче одолела Францию со счетом 5:4.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!