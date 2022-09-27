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Украина не обыграла Шотландию и осталась второй

Состоялся последний матч сборной Украины в Лиге наций.
Вчера, 23:37
Украина - Шотландия / Getty Images
Украина - Шотландия / Getty Images
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В главном матче всего розыгрыша Лиги наций для сборной Украины команде Петракова потребовалась только победа, чтобы получить право выступать в Дивизионе А в следующем году.

Начали матч украинцы довольно интересно и уже на первых минутах имели самый лучший момент всей встречи - Андрей Ярмоленко не смог попасть в пустые ворота взлета после прекрасного навеса Мудрика.

После этого ребята словно сникли, начали нервничать, заработали три необязательные желтые карточки за короткий промежуток времени и только к концу первого тайма немного "проснулись" и начали создавать моменты. При этом у ворот Лунина также не было спокойно. В одном из моментов арбитр вообще назначил пенальти, но после пересмотра повтора изменил свое решение.

Во втором тайме также удавалось опасно идти в нападение и даже пробивать, но подводила либо точность, либо умение ветерана голкипера Гордона, либо офсайды. Артем Довбик в этой встрече попади в положение вне игры столько случае, что хватит на половину сезона.

Чуть-чуть непонятной была реакция на такие действия игроков главного тренера - Александр Петраков поздно начал делать замены и даже не попытался рискнуть сыграть в два нападающих, или просто сменить кого-то из двух опорников на более атакующего игрока.

Что ж, нулевая ничья, которая покинула Украину в Дивизионе В и не дала пробиться в третью корзину при жеребьевке на чемпионат Европы.

Украина – Шотландия 0:0

Украина: Лунин - Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Малиновский (Пихаленок, 87), Степаненко, Игнатенко - Ярмоленко (Зубков, 87), Довбык (Яремчук, 75), Мудрик (Цыганков, 75).

Шотландия: Гордон – Фрейзер (Армстронг, 73), Портеус, Генри, Гики, Тейлор (Кингсли, 73) – Макгинн, Джек (Кристи, 73), Макгрегор, Маклин – Адамс (Дайкс, 79).

Предупреждения: Мудрик, Ярмоленко, Игнатенко, Малиновский – Дайкс

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