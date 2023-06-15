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Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций 14.06.2023

Хорватский коллектив сумел совершить камбэк, который позволил выиграть встречу.
Сегодня, 07:24
Нидерланды - Хорватия / Getty Images
Нидерланды - Хорватия / Getty Images

В среду, 14 июня, состоялся полуфинальный поединок Лиги наций, в котором Хорватия переиграла Нидерланды.

Первыми счет в поединке открыли номинальные хозяева - Мален поразил ворота Хорватии. На старте второго тайма Крамарич сравнял счет, реализовав пенальти. Уже через несколько минул Пашалич вывел свою команду вперед.

Казалось, что Хорватия выиграет в основное время, но Ланг забил в компенсированное время.

В дополнительное время хорватская команда оказалась сильнее, забив дважды - Петкович и Модрич.

Таким образом, Хорватия сыграет в финале, а соперником станет победитель пары Испания - Италия.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Хорватия:

Нидерланды - Хорватия 2:4

Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 - Крамарич, 55 (пен.), Пашалич, 72, Петкович, 98, Модрич, 116 (пен.)

Нидерланды: Бейлов - Думфрис (Ланг, 85), Гертрейда, ван Дейк, Аке (Маласия, 105) - Виффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, де Йонг - Симонс (Вегхорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75)

Хорватия: Ливакович - Юранович (Станишич, 78), Шутало (Петкович, 91), Вида, Перишич - Модрич (Баришич, 119), Брозович, Ковачич (Майер, 85) - Пашалич, Крамарич (Эрлич, 90), Иванушец (Влашич, 78)

Предупреждения: Ковачич 17, Пашалич 24, Брозович 63, Ливакович 90 - де Йонг 38, Копмейнерс 93, Маласия 116.


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Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций
Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций

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