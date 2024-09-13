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"Играем в интеллигентный футбол": Федецкий объяснил, чего не хватило сборной Украины в Лиге наций

Бывший игрок национальной команды хотел видеть более агрессивный футбол.
Сегодня, 12:20
Артем Федецкий / УАФ
Артем Федецкий / УАФ

Национальная сборная Украины провально выступила на старте нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва проиграли два матча на старте турнира, уступив Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

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Бывший футболист "сине-желтых" Артем Федецкий, в подкасте Игоря Бурбаса, высказался по поводу игры национальной команды под руководством Сергея Реброва:

Почему не можем играть с начала матча? Видно, что команда физически готова, возможно, психологические моменты, потому что видно, что второй тайм хотели сравнять.

Не хватает характера. Играем более такой интеллигентный футбол. Все очень хорошо умеют работать с мячом, с хорошей передачей, техническими данными, тактическими, но нет такого по-спортивному хорошего хулиганского.

Мы стараемся играть хорошо, контроль мяча, но он немного уже поднадоел. Если бы мы наоборот попытались отдать мяч, а особенно при том, что у нас быстрые фланги – мы могли бы сыграть и ждать своего шанса на контратаках”, – сказал Федецкий.

Напомним, сейчас квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Федецький

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