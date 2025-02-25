Кройф-младший нашел работу в экзотической стране

Йорди Кройф получил должность от Футбольной ассоциации Индонезии. 51-летний специалист стал стратегическим советником федерации, сообщает De Telegraaf.

Нидерландец присоединился к своему соотечественнику Патрику Клюйверту. Культовый форвард в январе стал главным тренером сборной Индонезии. Кройф-младший, прежде всего, займется поиском нового технического директора национальной команды.

Сын Йохана Кройфа после игровой карьеры успел поработать и тренером, и менеджером. В частности, в роли спортивного директора он работал в АЕКе из Ларнаки, тель-авивском Маккаби и Барселоне. В 2021–2022 гг. был стратегическим советником каталонцев.

К слову, ранее сын Адриано сменил Серрано на чемпионат Португалии.

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