iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кройф-младший нашел работу в экзотической стране

Сын легендарного тренера трудоустроился в Юго-Восточной Азии.
Сегодня, 13:28
Йорди Кройф / Getty Images
Йорди Кройф / Getty Images

Йорди Кройф получил должность от Футбольной ассоциации Индонезии. 51-летний специалист стал стратегическим советником федерации, сообщает De Telegraaf.

Нидерландец присоединился к своему соотечественнику Патрику Клюйверту. Культовый форвард в январе стал главным тренером сборной Индонезии. Кройф-младший, прежде всего, займется поиском нового технического директора национальной команды.

Сын Йохана Кройфа после игровой карьеры успел поработать и тренером, и менеджером. В частности, в роли спортивного директора он работал в АЕКе из Ларнаки, тель-авивском Маккаби и Барселоне. В 2021–2022 гг. был стратегическим советником каталонцев.

К слову, ранее сын Адриано сменил Серрано на чемпионат Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йорди кройф Сборная Индонезии

Статьи по теме

Йорди Кройф - о жеребьевке Лиги чемпионов: Барселона готова к борьбе с сильнейшими Йорди Кройф - о жеребьевке Лиги чемпионов: Барселона готова к борьбе с сильнейшими
Сын Кройфа: В Барселоне царит хаос Сын Кройфа: В Барселоне царит хаос
Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута
Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа13:51
Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута
Европа13:48
Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд
Другие страны13:28
Кройф-младший нашел работу в экзотической стране
Европа12:58
Манчестер Сити выбрал наследника Эдерсона
Бокс12:45
"План не изменился": Промоутер озвучил главную цель Джошуа
Теннис12:26
Костюк встретится с бывшей россиянкой в ​​Мексике
Европа11:55
Не сможет оставить футбол без этого: Месси определился со следующим клубом
Теннис11:23
Свитолина раскрыла расходы на теннисную карьеру
Украина10:54
Календарь Шахтера: "горняки" выиграли первый матч в УПЛ после зимней паузы
Киберспорт10:45
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi сохранили место в тройке лучших, B8 замкнули топ-25
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK