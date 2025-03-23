Маэстро тривел: Куарежма зажег в шоу фирменным голом

Чемпион Европы 2016 года "не заржавел" после завершения игровой карьеры.

Знаменитый португалец Рикарду Куарежма оформил яркий гол в выставочном поединке в Бразилии. 41-летний футбольный виртуоз в очередной раз продемонстрировал технические навыки.

Триумфатор Евро-2016 отличился забитым мячом в шоуболе. Куарежма получил мяч в центре уменьшенного поля и усыпил бдительность оппонента невысоким темпом. Но дальше он выполнил роскошную тривелу правой, а вратарь только провел сферу взглядом.

Удары и навесы внешней стороной стопы были фирменными на протяжении всей карьеры Куарежмы. Он провел 20 сезонов на самом высоком уровне и повесил бутсы на гвоздь в 2022 году. В коллекции вингера чемпионские медали Португалии, Италии и Турции.

Кстати, накануне Роналду пообещал пожертвовать интересами ради Португалии.

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