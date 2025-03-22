Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии

Криштиану без проблем сядет в запас, если это нужно для триумфа команды.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что он готов не играть, если это поможет команде добывать результат.

По словам Криштиану, командные достижения ему важнее чем индивидуальная статистика.

"Дело не в том, чтобы я забил. Я просто хочу, чтобы Португалия одерживала победы. Если мы торжествуем, а я не выйду на поле, то я согласен на это.

Я думаю лишь о том, чтобы представлять свою страны до конца жизни, как всегда. Я буду рад, если завтра мы победим, и отличимся не я, а кто-то другой", - сказал Роналду.

Завтра, 23 марта Португалия сыграет с Данией.

Напомним, ранее легенда сборной Бразилии рассказала, что не считает Роналду лучшим в истории.

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