Аль-Айн Реброва и Ярмоленко не сумел добыть победу в первом туре чемпионата ОАЭ

Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко стартовал в чемпионате ОАЭ с потери очков.

К сожалению, "боссы" не смогли добыть победу, сыграв вничью на выезде со счетом 1:1

На гол Эрика хозяева ответили забитым мячем Али Мадана.

Стоит отметить, что Ярмоленко дебютировал в официальных матчах за новый клуб, проведя на поле всю игру.

Аджман - Аль-Айн 1:1

Голы: Мадан, 60, - Эрик, 6.