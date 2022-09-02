Аль-Айн Реброва и Ярмоленко не сумел добыть победу в первом туре чемпионата ОАЭ
"Боссам" придется довольствоваться ничьей на старте национального первенства.
Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко стартовал в чемпионате ОАЭ с потери очков.
К сожалению, "боссы" не смогли добыть победу, сыграв вничью на выезде со счетом 1:1
На гол Эрика хозяева ответили забитым мячем Али Мадана.
Стоит отметить, что Ярмоленко дебютировал в официальных матчах за новый клуб, проведя на поле всю игру.
Аджман - Аль-Айн 1:1
Голы: Мадан, 60, - Эрик, 6.