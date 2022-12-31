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Когда Криштиану дебютирует за Ан-Наср?

ISPORT повествует, когда португальская легенда может начать играть за свою новую команду.
Сегодня, 00:11
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду получил новый вызов в карьере, подписав контракт с клубом Ан-Наср из Саудовской Аравии.

Португалец стал игроком команды 30 декабря, но когда он может дебютировать за нее?

Следующий матч Ан-Наср сыграет уже сегодня, 31 декабря, в последний день 2022 года, но вряд ли Криштиану сможет сыграть уже сейчас.

После этого поединок "желто-синие" проведут 5 января, а их соперником станет Ат-Тай. Но, возможно, новая "семерка" Ан-Насра решит подготовиться к дебюту лучше (после чемпионата мира он тренировался только в индивидуальном порядке), а потому сыграет уже против Аш-Шабаба.

Следующие матчи Ан-Наср

  • 31.12.2022, Аль-Халидж - Ан-Наср
  • 05.01.2023, Ан-Наср – Ат-Таи
  • 14.01.2023, Аш-Шабаб - Ан-Наср
  • 21.01.2023, Ан-Наср – Аль-Эттифак

Также Роналду уже успел дать первый комментарий в качестве игрока Ан-Насру.


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