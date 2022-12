Роналду прокомментировал свой переход в Ан-Наср

Новоиспеченный форвард Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о переходе в новую команду.

"Я счастлив получить новый опыт в другой лиге и другой стране. Видение Аль Насра очень вдохновляет. Я очень рад присоединиться к своим товарищам по команде и помочь клубу добиться большего успеха", - заявил 37-летний португалец в интервью клубному сайту.

🚨🎙️ Cristiano Ronaldo: "I am happy to have a new experience in another league and another country. Al Nassr's vision is very inspiring. I'm very excited to join my teammates and help the team achieve more success."



(Source: @AlNassrFC_EN) pic.twitter.com/4wQs41kSe2