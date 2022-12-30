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Футбол

Ан-Наср нацелился на очередную мировую звезду

Серхио Бускетс стал еще одной целью арабского клуба.
Сегодня, 10:27
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс

Арабский Ан-Наср намерен собрать довольно серьезный состав.

Очередной целью "мирового клуба" стал хавбек Барселоны Серхио Бускетс. Клуб намерен подписать футболиста уже зимой.

Экономически предложение очень стоящее, но футболист ещё не определился со своим будущим. Он намерен выбрать свой следующий клуб в ближайшие месяцы. Помимо Ан-Насра на испанца претендует также и Интер Майами.

Напомним, что арабская команда также интересуется Нголо Канте и Криштиану Роналду   .


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