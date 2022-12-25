Ан-Наср нацелился на еще одну звезду мирового масштаба

Ан-Наср готов серьезно встряхнуть мировой трансферный рынок.

По информации издания Foot Mercato, "всемирный клуб" готов подписать Нголо Канте в качестве свободного агента летом 2023 года.

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Источник отмечает, что хоть футболист и предпочел бы остаться в Челси, но не против переезда в Саудовскую Аравию.

В данный момент французский хавбек восстанавливается после повреждения, из-за которого ему не удалось поехать с Францией на ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что Ан-Наср также всерьез нацелен на подписание Криштиану Роналду.