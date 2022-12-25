iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср нацелился на еще одну звезду мирового масштаба

Саудовский клуб намерен подписать экс-чемпиона мира.
Сегодня, 17:56
Нголо Канте
Нголо Канте

Ан-Наср готов серьезно встряхнуть мировой трансферный рынок.

По информации издания Foot Mercato, "всемирный клуб" готов подписать Нголо Канте в качестве свободного агента летом 2023 года.

Читай также: Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?

Источник отмечает, что хоть футболист и предпочел бы остаться в Челси, но не против переезда в Саудовскую Аравию.

В данный момент французский хавбек восстанавливается после повреждения, из-за которого ему не удалось поехать с Францией на ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что Ан-Наср также всерьез нацелен на подписание Криштиану Роналду.


Статьи по теме

Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти
Экс-футболист Реала может перебраться в МЛС Экс-футболист Реала может перебраться в МЛС
Шахтер готов отпустить бразильского легионера Шахтер готов отпустить бразильского легионера
Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа19:18
Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти
Европа18:51
Экс-футболист Реала может перебраться в МЛС
Украина18:19
Шахтер готов отпустить бразильского легионера
Другие страны17:56
Ан-Наср нацелился на еще одну звезду мирового масштаба
Европа17:46
Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто
Европа17:24
Гаттузо - о Пирло: У него словно было четыре глаза
Европа17:21
Вингер Реала находится в шорт-листе Барселоны
Формула 116:57
"Подходы разные, результат один и тот же": советник Ред Булл сравнил Феттеля и Ферстаппена
ЧМ-202216:45
Роналдо: Бразилия провела довольно хороший ЧМ-2022
Европа16:23
Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK