Саудовский Аль-Наср придумал, как заманить к себе Роналду

Саудовские клубы не оставляют надежду все-таки подписать Криштиану Роналду. Известно, что Аль-Наср и Аль-Хиляль готовы предложить португальцу огромные суммы в случае заключения контракта, однако один из клубов подготовил дополнительное условие.

Лидером в этой гонке является Аль-Наср, поскольку другой клуб может позволить себе совершить трансфер лишь летом, а Роналду нужен клуб уже сейчас. Однако даже так саудиты предлагают футболисту 200 млн евро в год.

Однако португалец не спешит принимать предложение, поскольку еще существует интерес со стороны Челси, а Роналду очень хочет еще раз сыграть в Лиге Чемпионов. Потому саудовскому клубу пришлось придумать еще одно приятное условие.

Если Роналду согласится на переход в Аль-Наср, то его могут сделать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. По мнению футбольной федерации, это сильно повысит шансы страны заполучить мундиаль, об этом сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что ранее и Пирс Морган заявлял, что главная цель Роналду - Лига чемпионов, так что усилий саудитов всё равно может не хватить.