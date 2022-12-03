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Пирс Морган поделился дальнейшими карьерными планами Роналду

Португалец хочет выступать в Европе.
Сегодня, 00:22
Роналду и Морган / Getty Images
Роналду и Морган / Getty Images

Журналист Пирс Морган рассказал о дальнейших планах форварда Криштиану Роналду.

"Роналду думает, что если хорошо выступит на этом чемпионате мира, то добьется того, чего действительно хочет, – перехода в клуб, играющего в Лиге чемпионов, который расширит его послужной список и его наследие.

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На данном этапе его карьеры дело не в деньгах. Все сводится к жгучему желанию играть в футбол на высшем уровне, бить рекорды и выигрывать трофеи. И он сделал это в большем количестве стран, чем любой другой игрок в истории", – заявил Морган в интервью The Telegraph.

Напомним, после интервью Моргану Манчестер Юнайтед расторг контракт с 37-летним португальцем, который в данный пребывает в статусе свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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