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Роналду подпишет с Аль-Насром контракт на полмиллиарда евро

Португалец, кажется, определился с местом продолжения карьеры.
Сегодня, 10:58
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский Аль-Наср. Об этом сообщает издание Marca. 

Португалец близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За каждый проведенный в Аль-Насре сезон португалец заработает 200 млн евро. В эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

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Ради столько крупного договора Роналду готов снизить спортивные амбиции и перейти в клуб из слабой лиги. Ни один из европейских клубов не сделал Криштиану подобное предложение. То же самое касается и клубов МЛС.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в местный клуб поспособствует популяризации футбола в стране.

Напомним, недавно Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду, ввиду чего сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-наср Криштиану Роналду

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Роналду подпишет с Аль-Насром контракт на полмиллиарда евро
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