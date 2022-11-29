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Роналду остался без гола: ФИФА подтвердила забитый мяч Фернандеша в ворота Уругваю

Криштиану явно недоволен данным решением.
Сегодня, 15:51
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

ФИФА подтвердила, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю (2:0).

"Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом.

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Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе", – говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, на 54-й минуте сборная Португалии забила в матче с Уругваем. Сначала гол был записан на Роналду, однако позже оказалось, что Криштиану не коснулся мяча головой, ввиду чего мяч переписали на Бруну Фернандеша.

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