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Португалия - Уругвай 2:0 видео голов и лучших моментов матча 28.11.22

Вашему вниманию обзор поединка мирового первенства.
Сегодня, 10:58
Португалия одержала победу над Уругваем / Getty Images
Португалия одержала победу над Уругваем / Getty Images

В понедельник, 28 ноября, сборная Португалии встречалась с Уругваем во втором туре группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

Европейская команда сумела добыть победу со счетом 2:0 и обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства.

Португальская сборная праздновала успех в противостоянии с уругвайцами благодаря дублю Бруну Фернандеша. На 54-й минуте встречи мяч после его подачи залетел в ворота, хотя сначала этот гол записали на Криштиану Роналду, а в компенсированное к матчу время полузащитник реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Уругвай во втором туре ЧМ-2022:

Португалия - Уругвай 2:0

Голы: Фернандеш, 54, 90+1 (пен.)

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Геррейру, 42), Бернарду Силва, Вильям Карвалью (Пальинья, 83), Бруну Фернандеш, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 69), Роналду (Гонсалу Рамуш, 82), Жоау Феликс (Матеуш Нунеш, 82).

Уругвай: Рочет, Варела, Годин (Пельистри, 62), Коатес, Хименес, Оливера (Винья, 86), Весино (де Арраскаэта, 62), Бентанкур, Вальверде, Кавани (Суарес, 73), Нуньес (Макси Гомес, 72).

Предупреждения: Бентанкур (6), Рубен Невеш (38), Оливера (44), Жоау Феликс (77), Рубен Диаш (89).

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Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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