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Португалия - Уругвай 2:0: обзор матча и результат игры 28.11.2022

Судьба южноамериканцев решится в последнем туре.
Вчера, 22:57
Португалия - Уругвай / Getty Images
Португалия - Уругвай / Getty Images

В понедельник, 28 ноября, в рамках второго тура чемпионата мира сборная Португалии принимала национальную команду Уругвая.

В начале второго тайма хавбек португальской команды Бруно Фернандеш отличился с передачи защитника Рафаэля Геррейро на 54-й минуте.

В оставшееся время Уругвай пытался сравнять счет, однако игрокам южноамериканской команды не хватало постоянно точности. В конце второго тайма Роналду и компания заработали пенальти, который успешно реализовал Фернандеш.

Таким образом, Португалия набрала 6 очков за два тура и заработала путевку в плей-офф ЧМ-2022, а Уругвай занимает лишь третью строчку, набрав всего один балл.

Статистика матча Португалия - Уругвай 2-го тура чемпионата мира

Португалия - Уругвай 2:0     
Гол: Фернандеш, 54, 90+1, пен

Владение мячом: 60% - 40%
Удары (в створ): 14 (3) - 11 (3)
Офсайды: 3-0
Угловые: 6-2

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мендеш (Геррейру, 42), Бернарду Силва, Вильям Карвалью (Пальинья, 83), Бруну Фернандеш, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 69), Роналду (Гонсалу Рамуш, 82), Жоау Феликс (Матеуш Нунеш, 82).

Уругвай: Рочет, Варела, Годин (Пельистри, 62), Коатес, Хименес, Оливера (Винья, 86), Весино (де Арраскаэта, 62), Бентанкур, Вальверде, Кавани (Суарес, 73), Нуньес (Макси Гомес, 72).

Предупреждения: Бентанкур (6), Рубен Невеш (38), Оливера (44), Жоау Феликс (77), Рубен Диаш (89).

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