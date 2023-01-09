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Футбол

Экс-защитник Динамо перешел в чемпионат Перу

Карлос Самбрано стал футболистом местного гранда.
Вчера, 23:31
Карлос Самбрано / Getty Images
Карлос Самбрано / Getty Images

Экс-защитник Динамо Карлос Самбрано нашел свой следующий клуб.

Центрбэк перебрался в перуанскую Альянсу. Контракт с ним подписан на два года. В столичном клубе 33-летний футболист будет играть под 5 номером.

Ранее Самбрано выступал за Боку Хуниорс откуда был отчислен из-за проблем с дисциплиной. Напомним, летом он подрался со своим одноклубником.

Cтоит отметить, что Самбрано принадлежал "бело-синим" в период с 2018 по 2020 год. За это время игрок не провел в футболке киевлян ни одного матча.


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