Экс-футболист Динамо устроил стычку с одноклубником

Инцидент случился во время перерыва поединка в чемпионате.

Во время перерыва в матче чемпионата Аргентины между Бокой Хуниорс и Расингом Авельянеда произошел конфликт между Дарио Бенедетто и экс-игроком Динамо Киев Карлосом Самбрано.

По информации издания ESPN, Бенедетто сделал замечание по поводу уровня оборонительных навыков Самбрано, а перуанец намекнул на низкую результативность аргентинского форварда.

Бенедетто отвесил пощечину своему одноклубнику, что подтверждает отметина на лице у защитника после выхода на второй тайм. Самбрано также не стал опровергать инцидент.

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"Да, он дал мне пощечину. Я был спокойным, но не ожидал такого. Партнеры нас сразу разняли и он извинился", - приводит слова футболиста Боки Хуниорс журналист Диего Монтальвана.

В клубе уже отреагировали на произошедшее, отстранив обоих футболистов на две встречи.