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Футбол

В Бразилии рухнул с моста автобус с футбольной командой

К сожалению, не обошлось без жертв.
Сегодня, 19:48
Фото: O Tempo
Фото: O Tempo

В Бразилии случилось страшное ДТП с участием молодежной футбольной команды Esporte Clube Vila Maria Helena, сообщает O Tempo.

В штате Минас-Жерайс автобус, перевозивший местную футольную команду упал с моста. Федеральная дорожная полиция сообщает, что водитель не справился с управлением.

В автобусе находились водитель, тренерский штаб и сами футболисты. К сожалению, не обошлось без жертв. В результаты ДТП четверо человек погибло, а еще 29 были отправлены в госпиталь с травмами различной тяжести.

Среди погибших трое подростков 14-17 лет и один взрослый. Компания, которая предоставляла транспортные услуги уже связалась с семьями пострадавших.


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