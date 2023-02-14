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Футбол

Федерация футбола Южной Азии с радостью сообщила об участии рф в своем турнире

Террористам даже позволят взять свой флаг.
Сегодня, 10:52
Германия U-17 - росия U-17 / Getty Images
Германия U-17 - росия U-17 / Getty Images

Женская сборная рф по футболу U-17 примт участие в международном турнире в Азии, который пройдет под эгидой SAFF (Федерации футбола Южной Азии).

В этой новости есть два любопытных нюанса. Во-первых, SAFF "была рада сообщить", что сборная страны-террориста примет участие в турнире.

А во-вторых, сборная рф сможет выступать на турнире под своим флагом и со всеми национальными символами.

Напомним, что после полномашстабного вторжения в Украину клубы из стран-террористов были исключены из всех соревнований под эгидой УЕФА. Последний год они раздумывает о том, чтобы перейти в азиатскую конференцию.

 

 


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