Женская сборная рф по футболу U-17 примт участие в международном турнире в Азии, который пройдет под эгидой SAFF (Федерации футбола Южной Азии).

В этой новости есть два любопытных нюанса. Во-первых, SAFF "была рада сообщить", что сборная страны-террориста примет участие в турнире.

А во-вторых, сборная рф сможет выступать на турнире под своим флагом и со всеми национальными символами.

Напомним, что после полномашстабного вторжения в Украину клубы из стран-террористов были исключены из всех соревнований под эгидой УЕФА. Последний год они раздумывает о том, чтобы перейти в азиатскую конференцию.