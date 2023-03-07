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Стало известно, сколько зарабатывает Ярмоленко в Аль-Айне

Украинец получает неплохие деньги.
Сегодня, 15:18
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Стала известна заработная плата Андрея Ярмоленко в арабском Аль-Айне.

Как сообщает портал Salary Sport, украинец в своем клубе зарабатывает 160 тысяч евро в месяц.

Выходит, что за один сезон вингер получает 1 миллион 900 тысяч евро.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Ярмоленко за 22 матча отдал 5 ассистов и забил 8 голов.

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