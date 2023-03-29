Месси забил 100 голов за сборную Аргентины

Нападающий стал лучшим игроком в товарищеской встречи с Кюрасао.

В ночь с вторника на среду сборная Аргентины провела товарищеский матч с национальной командой Кюрасао.

Поединок завершился разгромной победой хозяев - 7:0.

Главным героем встречи стал капитан Аргентины Лионель Месси, который оформил хет-трик и выполнил голевую передачу.

Примечательно, что 35-летний футболист забил сотый гол в составе национальной команды. С учетом хет-трика - у него уже 102 гола за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону.