iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону

Аргентинец хочет вновь выступать в каталонском клубе.
Сегодня, 00:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет организовать свое возвращение в Барселону грядущим летом. Об этом сообщает издание CCMA.

Хорхе Месси, отец футболиста, по просьбе сына может снова побеседовать с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Сам 35-летний аргентинец общается с главным тренером Барселоны Хави и обсуждает возможный трансфер. В структуре "сине-гранатовых" ждут возвращения игрока.

Напомним, действующее соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 ассистов в 26 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы
ПСЖ нацелился на защитника Наполи ПСЖ нацелился на защитника Наполи
Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе
Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Формула 101:09
В Мерседес рассказали, насколько изменится проблемный болид W14 благодаря обновлениям
Европа00:55
Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону
Евро-202400:49
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Бокс00:38
Хирн предупредил фанатов: не стоит жить в ожидании боя Фьюри - Джошуа
Европа00:23
Бартон: Руни – последний английский игрок мирового класса
Евро-202400:16
"Когда-то я играл в футбол": чемпион мира и Европы скромно поговорил с фанатами
Евро-202400:00
Квалификация к Евро-2024: Франция с трудом одолела Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар
Вчера, 23:53
Евро-202423:53
Гол Павара принес Франции минимальную победу над Ирландией
Евро-202423:41
48 безответных ударов по воротам: Нидерланды добыли уверенную победу над Гибралтаром
Олимпийские виды23:30
НОК Украины выступил с заявлением по возможному допуску к соревнованиям спортсменов стран-террористов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK