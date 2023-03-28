Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет организовать свое возвращение в Барселону грядущим летом. Об этом сообщает издание CCMA.

Хорхе Месси, отец футболиста, по просьбе сына может снова побеседовать с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Сам 35-летний аргентинец общается с главным тренером Барселоны Хави и обсуждает возможный трансфер. В структуре "сине-гранатовых" ждут возвращения игрока.

Напомним, действующее соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету аргентинца 13 голов и 13 ассистов в 26 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты.