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Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты

Буквально с миру по нитке.
Сегодня, 15:44
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Все клубы МЛС договирились поучавствовать в трансфере Лионеля Месси в один из них, сообщает Diario SPORT.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер Майами готов предложить аргентинцу даже часть своих акций, лишь бы добиться с ним контракта.

Однако даже такие ухищрения не помогут заключить контракт с Лео. В МЛС действуют серьезные ограничения, и максимальная зарплата не может превышать 6 млн евро.

Однако недавно руководители клубов МЛС провели встречу, на которой было решено, что каждый клуб будет платить Месси часть зарплаты, а уже сам Лео решит, где хочет играть.

Ожидается, что приход чемпиона мира в американскую лигу серьезно повысит цены на телевизионные права, а также получится сделать качественный скачок в популяризации футбола в США. Особенно, накануне ЧМ-2026.

Напомним, что ранее Лапорта намекнул на возможное возвращение Месси в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси

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