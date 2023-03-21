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Футбол

Бекхэм готов отдать Месси часть акций клуба, чтобы привезти аргентинца в МЛС

Таким образом Интер Майами надеется обойти потолок зарплат в МЛС.
Сегодня, 09:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами готов предложить Лионелю Месси долю акций клуба, лишь бы аргентинец согласился на переход на МЛС, пишет Cadena SER.

Владелец клуба Дэвид Бекхэм рассматривает вариант с передачей чемпиону миру 5% акций Интера, чтобы подписать его к 2025 году.

Дело в том, что клуб твредо намерен заключить контракт с Месси аккурат к торжественному открытию нового стадиона в пригороде Майами Форт-Лодердейле.

Ряд клубов МЛС давно поглядывает в сторону аргентинца, однако многим, включая и Интер, мешает потолок зарплат, установленный в МЛС.

Именно для того, чтобы обойти его, не нарушая правил лиги, Бекхэм и может передать Месси акции. Ведь позволить себе его огромную зарплату клуб не может.

С полной статистикой Лионеля Месси в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Бекхэм готов отдать Месси часть акций клуба, чтобы привезти аргентинца в МЛС
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