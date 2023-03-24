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Президент Барселоны намекнул на возвращение Месси

Жоан Лапорта сказал, что двери клуба всегда открыты для аргентинца.
Сегодня, 16:27
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта поделился мыслями о гипотетическом возвращении Месси.

Функционер намекнул, что аргентинец может еще однажды одеть футболку "сине-гранатовых".

"Месси - лучший игрок в истории. Он самый важный игрок в истории Барселоны. Я должен быть очень осторожным в своих словах, ведь Месси - футболист ПСЖ, и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он является частью нашей эмблемы.

Когда я стал президентом Барсы, мне досталось не очень хорошее наследие, и мне пришлось принять решение, которым я не был доволен. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения Месси с Барсой.

Посмотрим, но он знает, что двери Барселоны для него открыты", - цитирует Лапорту Relevo

Напомним, ранее один из игроков Барселоны заявил, что в клубе ждут Месси обратно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

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