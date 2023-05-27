Роналду не сумел завоевать чемпионство с Ан-Насром
Имменитый португалец не сумел привести свой клуб к завоеванию трофея.
Определился чемпион Саудовской Аравии сезона-22/23.
Им стал Аль-Иттихад, который стал недосягаем для Ан-Насра Криштиану Роналду.
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В предпоследнем туре коллектив Нуну Эшпириту Санту победил Аль-Фейху, а "всемирный клуб" сыграл вничью с Аль-Иттифаком, увеличив отставание от первого места до пяти пунктов.
Таким образом, в своем первом не полном сезоне в Саудовской Аравии Роналду не сумел завоевать ни одного титула.