Роналду: Шаг за шагом чемпионат Саудовской Аравии станет одним из лучших в мире

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оценил перспективу чемпионата Саудовской Аравии на фоне слухов о его желании сменить клуб.

По словам португальца, лига в которой он выступает сейчас становится все сильнее и постепенно приближается к лучшим в мире.

"Чемпионат Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом он станет одной из топ-5 лиг мира. Однако нужно время, игроки, инфраструктура.

Я верю, что эта страна имеет невероятный потенциал, здесь замечательные люди. Лига будет удивительной", - сказал форвард.

Напомним, что накануне Роналду своим потрясающим голом принес Ан-Насру победу в матче против Аль-Шабаба.