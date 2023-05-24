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Роналду: Шаг за шагом чемпионат Саудовской Аравии станет одним из лучших в мире

Португалец оценил перспективы лиги, в которой играет.
Сегодня, 09:36
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оценил перспективу чемпионата Саудовской Аравии на фоне слухов о его желании сменить клуб.

По словам португальца, лига в которой он выступает сейчас становится все сильнее и постепенно приближается к лучшим в мире.

"Чемпионат Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом он станет одной из топ-5 лиг мира. Однако нужно время, игроки, инфраструктура.

Я верю, что эта страна имеет невероятный потенциал, здесь замечательные люди. Лига будет удивительной", - сказал форвард.

Напомним, что накануне Роналду своим потрясающим голом принес Ан-Насру победу в матче против Аль-Шабаба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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