Невероятный гол Роналду принес Ан-Насру волевую победу
Португальский футболист помог команде совершить камбэк.
В рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на своем поле принимал Аль-Шабаб.
Гости вели в два мяча на старте игре, однако хозяевам удалось сравнять счет.
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Победный гол забил капитан Ан-Насра Криштиану Роналду, который дальним ударом поразил ворота гостей.
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср отстает от лидирующего Аль-Иттихада на три очка.
Ранее сообщалось, что Роналду решительно настроен покинуть Ан-Наср.