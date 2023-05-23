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Хави: Возвращение Месси в Барселону зависит от него самого

Тренер "сине-гранатовых" вновь прокомментировал слухи о возвращении Лионеля в Каталонию.
Вчера, 23:15
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Будущим летом у Лионеля Месси завершится контракт с ПСЖ и все идет к тому, что аргентинец покинет Францию.

Многие эксперты считают, что 35-летний футболист вернется в Барселону. Этого хотят фанаты, руководство клуба, а также главный тренер Хави Эрнандес. Однако испанец заявил, что для этого нужно, чтобы Месси определился, чего он сам хочет.

"Это (возвращение в Барселону) висит в воздухе", — цитирует Хави ESPN

"Это зависит от многих факторов. Больше я не могу сказать. Лео - великолепный футболист. Он друг. Исходя из этого, все зависит от множества вещей, но прежде всего от его намерений и того, чего он хочет".

Ранее Барселона опубликовала официальное заявление относительно скандального видео, в котором Серхи Роберто и Алекс Бальде обратились к россиянам, выразив тем свою благодарность за поддержку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси хави эрнандес

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