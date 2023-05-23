Барселона выступила с заявлением насчет скандального видео с обращением к россиянам

Каталонцам пришлось реагировать на волну критику, которая накрыла клуб после публикации видеообращения к представителям страны 404.

Недавно Барселона опубликовала видео при участии Серхи Роберто и Алекса Бальде, в котором игроки "сине-гранатовых" поблагодарили фанатов из страны-террориста за поддержку и заявили о надежде на скорую встречу с ними.

После того, как это видео попало в Сеть, оно вызвало волну очевидной реакции украинского общества, в том числе украинских футбольных клубов. Поэтому новоиспеченному чемпиону Испании пришлось объяснять свой поступок.

"ФК Барселона желает отправить институциональное сообщение в связи с недавней полемикой, вызванной приветствием двух наших игроков во время официальной встречи Ла Лиги с международной телевизионной станцией".

"Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта в качестве инструмента, который объединяет народы".

"Мы снова выражаем нашу поддержку украинскому народу и мы очень сожалеем, что эти приветствия оскорбили наших фанатов в Украине. Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной", и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба".

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"Кроме того, он предложил помощь Барселоны всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища".

"Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине".

Помимо украинских клубов на это видео отреагировал также главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров, посоветовавший Барселона тщательнее готовиться и информировать своих представителей.