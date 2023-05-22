Ребров: Советую Бальде, Роберто и Барсе лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров отреагировал на видеообращение игроков Барселоны Сержи Роберто и Алехандро Бальде к россиянам.

Ребров посоветовал Сержи, Алехандро и руководству каталонцев тщательнее изучать целесообразность того или иного решения.

"Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев или объяснения от Барселоны относительно безумного решения записать это видео до сих пор нет.

Благодарить своих международных болельщиков - это нормально, но благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризм и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также есть очень много ваших сторонников - это, по вашему мнению, также нормально?

Алехандро Бальде и Серджи Роберто, которые по выражению их лиц были так счастливы принять участие в этом видео - советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете, а не позорить себя, как вы сделали здесь", - заявил специалист.

Напомним, ранее на поступок Роберто и Бальде отреагировала УАФ.