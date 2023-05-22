УАФ - Барселоне: Ваши футболисты могут увидеться с российскими фанатами в районе Бахмута

УАФ в соцсетях опубликовала заявление в адрес Барселоны после скандального видео с благодарностью в адрес россиян.

"После получения Барселоной чемпионства Испании в сезоне 2022/23 футболисты клуба Сержи Роберто и Алекс Бальде поблагодарили "дорогих болельщиков из россии" за поддержку и пообещали им "скоро увидеться". Если футболисты Барселоны так мечтают увидеться с российскими поклонниками, то могут это сделать в районе Бахмута, Марьинки или Авдеевки. Или посетить десятки других населенных пунктов в Украине и воочию увидеть то, во что превращают мирные города, жилые дома, детские сады, спортивные школы и стадионы их вооруженные поклонники из России.

Сержи Роберто и Алексу Бальде, прежде чем заигрывать с российскими болельщиками, стоит поинтересоваться цифрой убитых россиянами детей в Украине. Это более 480 детей, которые тоже могли иметь успешную футбольную карьеру или болеть за любимые клубы. А еще футболистам Барселоны стоит проявить уважение к погибшим украинским болельщикам, которые пожертвовали самым дорогим, что у них было, ради защиты детей, родных городов, независимости Украины и мира в Европе, частью которой является и Барселона.

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Кроме того, футболисты клуба должны помнить, что они не могут сейчас встретиться с представителями российских клубов в еврокубках не из-за результатов жеребьевки, а из-за бессрочного отстранения всех российских команд от всех соревнований, которые проходят под эгидой УЕФА и ФИФА. Страна-агрессор должна оставаться в полной изоляции, пока не заплатит за все свои преступления. Верим, что европейское футбольное сообщество даст адекватную оценку позорному поступку футболистов Барселоны, и мы уже видим такие примеры.

Считаем, что если и обращаться к фанатам страны 404, то лишь лишний раз напомнить то единственно правильное направление, куда из-за агрессии их страны пошел и российский футбол. Руководство Барселоны призываем работать не только в плане спортивных достижений, но и над воспитанием европейских ценностей, в основе которых лежит мир и демократия. И за какие именно Украина сегодня ведет упорную борьбу. Просим Consulado General de Ucrania en Barcelona помочь донести информацию о преступлениях россиян в Украине до ФК Барселона", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, Роберто и Бальде записали видеообращение в адрес фанатов из россии, поблагодарив их за поздравления с победой в Ла Лиге.