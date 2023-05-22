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Гендиректор Шахтера осудил Барселону за видеообращение к россиянам

Представитель донецкого клуба ждет от каталонцев ответной реакции.
Сегодня, 11:24
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин отреагировал на размещение Барселоной видеообращения со словами благодарности российским болельщикам.

"Украинский футбольный клуб Шахтер выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков Барселоны Алехандро Бальде и Сержи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России.

Второй год на территории Украины идет кровавое военное вторжение со стороны Российской Федерации, которому нет оправдания. Жертвами этой войны стали тысячи украинцев, разрушены десятки городов, миллионы людей потеряли свои дома и стали беженцами. Весь мир объединился в поддержке Украины и украинского народа и осудил вторжение. Каждый день мы делаем все, чтобы приблизить победу Украины и защитить европейские ценности свободы и демократии. Особую помощь Украине оказывает польский народ: в частности свою солидарность с украинцами неоднократно демонстрировал капитан национальной сборной Польши и нападающий Барселоны Роберт Левандовски.

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И в это время мы видим, как футболисты одного из ведущих клубов мира, Барселоны, обращаются к россиянам, выражая им свою благодарность и поддержку. Мы считаем это невозможным и просто безнравственным поступком. Мы должны помнить, что ни одна победа на футбольном поле не стоит жизни ребенка, никакие деньги, заработанные на футбольном рынке, не стоят разрушенных городов и изуродованных судеб людей.

Надеемся, ФК Барселона осознает, что их поддержка такой страны, как россия, в настоящее время абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", - говорится в заявлении Палкина в интервью клубному сайту.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, президент Барселоны записал видеообращение с поддержкой украинского народа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Сергей Палкин

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