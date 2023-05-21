Шахтер обратился к Барселоне после скандального видео для россиян

Пресс-служба донецкого Шахтера отреагировала на скандальное видеообращение игроков Барселоны к россиянам.

В своих соцсетях "горняки" эмоционально обратились к клубу и в частности к лидеру команды Роберту Левандовски, который является по совместительству капитаном сборной Польши и не раз выражал поддержку Украине после начала полномасштабного вторжения рф.

"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки Барселоны Алехандро Бальде и Сержи Роберто записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках - двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне.

Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы, как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка", - написала прес-служба донецкого клуба.

Напомним, Алехандро Бальде и Сержи Роберто приняли участие в промо-ролике трансляций Ла Лиги на российском сервисе ОККО.