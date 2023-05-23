Роналду решительно настроен покинуть Ан-Наср

Португалец может вернуться в Европу.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду хочет сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, 38-летний португалец сильно разочарован уровнем спортивной инфраструктуры в стране.

Представители Роналду уже начали поиски новой команды, включая клубы из Европы.

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Действующий контракт португальца с Ан-Насром рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне форвард провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что мать Роналду готова судиться за фейк о колдовстве для разрыва отношений сына с Джорджиной.