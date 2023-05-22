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Реал намерен подписать одноклубника Роналду на замену Лунину

Давид Оспина может стать футболистом "сливочных".
Сегодня, 19:43
Давид Оспина / Getty Images
Давид Оспина / Getty Images

Реал нашел кандидатуру, которая может заменить Андрея Лунина в роли дублера Тибо Куртуа.

Как сообщает издание belgoal, "сливочные" рассматривают возможность приобретения Давида Оспины.

Именно колумбийский вратарь Ан-Насра видится мадридцам идеальным претендентом на роль второго вратаря. Детали возможной сделки не сообщаются.

Стоит отметить, что в составе "всемирного клуба" Оспина провел 14 матчей, сыграв в шести из них на ноль.

Напомним, ранее Куртуа принял участие в благотворительном киберспортивном ивенте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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