Куртуа принял участие в киберспортивном благотворительном ивенте
Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа примерял на себя новое амплуа.
Бельгиец принял участие в киберспортивном благотворительном ивенте, который организован командой Формулы-1 Williams Racing.
Киберспортивное отделение команды провело стрим, где вместе с некоторыми популярными людьми, среди которых были гонщик Williams Racing Алекс Албон и уже упомянутый Куртуа играли в F1 23, соревнуясь на трассе в Имоле.
Целью стрима было собрать деньги пострадавшим от наводнений в Италии, из-за которых как раз был отменен этап в Имоле в реальной жизни.
Отметим, что Тибо занял 15 место из 16 участников, а Албон не сумел доехать до финиша, заняв последнюю строчку.
#ImolaGP | All good in turn 1 for @alex_albon so far... 😂🤝🏻— WILLIAMS ΞSPORTS (@WilliamsEsports) May 20, 2023
📺 Reverse grid at Imola! https://t.co/5oYzvQ0eue
🔗 Donations here: https://t.co/V43QgPX4i7 #WilliamsEsports @EASPORTSF1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/3RrGnSOMuR
Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа играл с травмой в матче против Ман Сити.