Куртуа принял участие в киберспортивном благотворительном ивенте

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа примерял на себя новое амплуа.

Бельгиец принял участие в киберспортивном благотворительном ивенте, который организован командой Формулы-1 Williams Racing.

Киберспортивное отделение команды провело стрим, где вместе с некоторыми популярными людьми, среди которых были гонщик Williams Racing Алекс Албон и уже упомянутый Куртуа играли в F1 23, соревнуясь на трассе в Имоле.

Целью стрима было собрать деньги пострадавшим от наводнений в Италии, из-за которых как раз был отменен этап в Имоле в реальной жизни.

Отметим, что Тибо занял 15 место из 16 участников, а Албон не сумел доехать до финиша, заняв последнюю строчку.

Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа играл с травмой в матче против Ман Сити.