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Украинский боксер пострадал от ракетного удара по Сумам

Денис Коренев оказался в больнице.
Вчера, 22:48
Денис Коренев / Instagram
Денис Коренев / Instagram

В воскресенье, 17 ноября, российская федерация нанесла ракетный удар по Сумам.

Украинский боксер Денис Коренев (13-0-1, 6 KO) пострадал в результате атаки на город.

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Боксер получил ранение, его девушка находится в больнице.

В результате атаки погибли 11 человек.

Свой последний бой Коренев провел в сентябре этого года.

Напомним, в результате удара по Сумам погиб мастер спорта.

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