В результате удара по Сумам погиб мастер спорта
В ночь на 18 ноября, а также днем росияне несколько раз ударили по Сумам.
Одна из ракет попала в жилой массив, в результате чего погибли 11 человек, включая двух детей, а еще 68 человек получили ранения.
Одним из погибших был мастер спорта по спортивному ориентированию Сергей Сухарев.
"В Сумах, в собственной квартире погиб Сергей Сухарев - мастер спорта, судья Национальной категории, автор сотен карт, разработчик программ для использования электронной отметки, автор методических материалов для спортсменов", - говорится в сообщении.
Кроме того Сухарев был разработчиком программы Ориентир, которая помогает обслуживать соревнования по спортиному ориентированию.
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