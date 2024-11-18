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В результате удара по Сумам погиб мастер спорта

Сергей Сухарев стал одной из жертв росиян.
Сегодня, 19:01
Сергей Сухарев / facebook.com/al.boiarinova
Сергей Сухарев / facebook.com/al.boiarinova

В ночь на 18 ноября, а также днем росияне несколько раз ударили по Сумам.

Одна из ракет попала в жилой массив, в результате чего погибли 11 человек, включая двух детей, а еще 68 человек получили ранения.

Одним из погибших был мастер спорта по спортивному ориентированию Сергей Сухарев.

"В Сумах, в собственной квартире погиб Сергей Сухарев - мастер спорта, судья Национальной категории, автор сотен карт, разработчик программ для использования электронной отметки, автор методических материалов для спортсменов", - говорится в сообщении.

Кроме того Сухарев был разработчиком программы Ориентир, которая помогает обслуживать соревнования по спортиному ориентированию.

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