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Ребров рассказал, сыграет ли Ванат с Албанией

Форвард киевского Динамо имеет проблемы со здоровьем.
Вчера, 23:15
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о готовности нападающего Владислава Ваната к матчу против Албании в Лиге наций.

По словам специалиста, форвард проходит восстановление, а судьба участия будет определена в день игры.

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"Ванат восстанавливается. Посмотрим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет это повреждение. 

Он хочет играть, готов играть за нашу страну. Есть еще 24 часа и я надеюсь, что он будет готов к этой игре".

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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Источник: УАФ

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