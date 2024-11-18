Ребров рассказал, сыграет ли Ванат с Албанией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о готовности нападающего Владислава Ваната к матчу против Албании в Лиге наций.

По словам специалиста, форвард проходит восстановление, а судьба участия будет определена в день игры.

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"Ванат восстанавливается. Посмотрим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет это повреждение.

Он хочет играть, готов играть за нашу страну. Есть еще 24 часа и я надеюсь, что он будет готов к этой игре".

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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