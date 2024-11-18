Испания и Швейцария забили пять голов, Хорватия и Португалия разошлись миром

В понедельник, 19 ноября, прошли матчи шестого тура Лиги наций.

Испания на своем поле встречалась со сборной Швейцарии.

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Чемпиону Европы удалось выиграть встречи, забив победный гол в компенсированное время.

Испания выиграла свою группу Лиги наций, а Швейцария заняла последнее место.

Испания – Швейцария – 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+2 – Монтейро, 63, Зечири, 86 (пен)

Испания: Ремиро (Роберт Санчес, 46) - Мингеса, Кубарси, Паредес, Гримальдо - Педри (Барриос, 79), Касадо, Фабиан Руис - Пино (Сарагоса, 70), Мората (Саму, 46), Нико Уильямс (Хиль, 60)

Швейцария: Мвого - Эдмилсон, Джемерт, Рикардо Родригес, Мухаим - Фройлер, Джака (Сьерро, 60) - Угринич (Монтейро, 46), Зом (Ридер, 60), Кутеса (Окафор, 72) - Амдуни (Зекири, 46)

Предупреждения: Пино, 62, Сарагоса, 84 - Джемерт, 81

В паралелльной игре Хорватия дома принимала Португалию.

Команды не выявили победителя, сыграв вничью - 1:1. Голы забили Гвардиол и Жоау Феликс.

В квартете Португалия стала первой, а Хорватия следом вышла в плей-офф турнира, став второй.

Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Жоау Феликс, 33

Хорватия: Ливакович, Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол, Перишич (Сучич 58), Модрич (Моро 78), Ковачич (Пашалич 46), Соса (Якич 46), Крамарич, Батурин, Матанович (Будимир 63)

Португалия: Са, Семеду, Араужу (Джало 63), Вейга, Канселу, Отавиу (Консейсан 71), Невеш, Витинья, Мендеш (Далот 80), Жоау Фелиш, Леау (Силва 71)

Предупреждения: Вейга 90, Силва 90+5

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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