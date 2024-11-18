Бывший соперник Усика обвинил Пола в нарушении правил в бою с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о победе Джейка Пола над Майком Тайсоном.

По словам эксперта, американец выиграл нечестно, ведь он нарушил правила.

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"Джейк всех нас обманул. Мы все видели и говорим об одном. Нужно что-то сделать с этим нарушением.

Перчатки, которые использовал Майк Тайсон, отличаются от перчаток соперника. Это запрещено. Я уверен в своих словах. Это можно заметить, даже если смотреть поединок с кровати. Перчатки Пола имеют внутри меньше наполнения – это значит, что его удары сильнее чувствует соперник и они намного опаснее, чем в обычных перчатках", - приводит слова Тони The Tab.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

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